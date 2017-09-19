Речь об отмене виз с Россией пока не идет - заявили в Египте

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Электронные туристические визы будут введены в случае возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, полной отмены визового режима пока не предвидится, заявил глава комитета по развитию туризма Египта Хишам ад-Думейри.

"Насколько мне известно, после возобновления авиаперелетов для российских туристов будет введена электронная виза, и, насколько мне известно, полной отмены виз не будет", — сказал ад-Думейри на пресс-конференции в Москве.

Однако, по его словам, правительство страны старается упростить процедуру доступа иностранных туристов в Египет, это относится не только к России. "Если раньше для граждан различных стран мира требовалось от 72 часов до 4 дней, чтобы получить туристическую визу в Египет, то сейчас, насколько это возможно, правительство этот вопрос упрощает", — добавил ад-Думейри.

Что касается отмены виз для россиян, по мнению египетской стороны, если такая возможность впоследствии представится, то, несомненно, визы будут отменены.

Египет планировал ввести систему электронных виз еще с 1 июня 2017 года, однако отложил этот шаг на неопределенное время по техническим причинам. В минтуризме Египта заявляли, что официально о введении такой системы будет объявлено дополнительно. Предполагается, что благодаря системе электронных виз любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. Электронные визы, как сообщали СМИ, можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

После авиакатастрофы над Синайским полуостровом полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока из России в Страну пирамид.