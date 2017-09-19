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К столетию гибели Романовых откроют туристический "Императорский маршрут"

16:5619.09.2017
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© Фото : Минкультуры РоссииПрезентация нового национального туристического проекта Императорский маршрут. 19 сентября 2017Презентация нового национального туристического проекта Императорский маршрут. 19 сентября 2017
© Фото : Минкультуры России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Большой туристический проект "Императорский маршрут", который был презентован во время Международного российского туристического форума "Отдых", стартует в 2018 году и будет приурочен к столетию со дня гибели семьи Романовых, сообщил РИА Новости участник проекта от Тюменской области Андрей Пантелеев.

Царский крестный ход в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Более 60 тысяч человек прошли крестным ходом в годовщину гибели Николая II
"Сегодня была презентация "Императорского маршрута". Организаторы и участники сообщили, что проект стартует в 2018 году к столетию со дня гибели семьи последнего русского императора. Дополнительно к этому маршруту памяти будут открыты несколько музеев, организованы паломнические, культурно-познавательные и специализированные туры для детей", — сказал Пантелеев.

Он рассказал, что "Императорский маршрут" объединил несколько регионов и городов, и пока в нем принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край, Екатеринбург, Алапаевск, Тюмень и Тобольск.

"Министерством культуры нам была поставлена задача за два месяца создать этот турпродукт. Благодаря тесному взаимодействию с Ассоциацией туроператоров России (АТОР), с Комитетом по импортозамещению и другими участниками у нас получилось быстро выстроить эту концепцию", — пояснил Пантелеев.

© Фото : Минкультуры РоссииПрезентация нового национального туристического проекта "Императорский маршрут". 19 сентября 2017
© Фото : Минкультуры России
Презентация нового национального туристического проекта "Императорский маршрут". 19 сентября 2017

Он отметил, что Тюменская область, как регион-куратор, отвечает за вовлечение в проект новых регионов и за межрегиональное взаимодействие. По словам Пантелеева, АТОР помогает выстроить маршрут в интерактивном ключе, чтобы он стал интересным, доступным и актуальным по ценовой политике, а Ассоциация гидов помогает прописать скрипты, которые будет применять каждый новый регион, пожелавший принять участие в проекте.

"Мы понимаем, что для иностранных туристов туры проекта придется выстраивать по более высокой цене. Сейчас ведутся переговоры, и первые компании поедут по этому маршруту уже в конце сентября для того, чтобы оценить "Императорский маршрут". Интерес к нему есть как со стороны российских, так и со стороны иностранных туристов, так как история дома Романовых воистину корнями связывает многие государства", — подчеркнул представитель региона-куратора проекта.

Три страны - один маршрут: отправление поезда "Императорская Россия"
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовершить путешествие из Центральной России через Монголию в Китай теперь можно на специальном туристическом поезде "Императорская Россия".Проводники туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совершить путешествие из Центральной России через Монголию в Китай теперь можно на специальном туристическом поезде "Императорская Россия".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТуристический поезд отправляется с Казанского вокзала в Москве.Пассажирка в купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристический поезд отправляется с Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа пути следования состав проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Порт Байкал, Улан-Удэ и Улан-Батор.Купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На пути следования состав проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Порт Байкал, Улан-Удэ и Улан-Батор.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ каждом из городов состав останавливается и дает возможность туристам посетить самые известные достопримечательности и музеи.Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В каждом из городов состав останавливается и дает возможность туристам посетить самые известные достопримечательности и музеи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКонечной точкой маршрута, проходящего через три страны, является Пекин.Пассажиры туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Конечной точкой маршрута, проходящего через три страны, является Пекин.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПутешествие продлится 15 дней, за которые путешественники преодолеют более 7660 километров.Машинист туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Путешествие продлится 15 дней, за которые путешественники преодолеют более 7660 километров.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ этом году в путешествие из России в Китай по Транссибирской магистрали отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США и Канада, Франция и Германия, Малайзия, Россия, Новая Зеландия и Австралии.Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В этом году в путешествие из России в Китай по Транссибирской магистрали отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США и Канада, Франция и Германия, Малайзия, Россия, Новая Зеландия и Австралии.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Императорская Россия" - это уникальный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых.Проводницы и пассажирка туристического поезда Императорская Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Императорская Россия" - это уникальный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых.
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