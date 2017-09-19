МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Большой туристический проект "Императорский маршрут", который был презентован во время Международного российского туристического форума "Отдых", стартует в 2018 году и будет приурочен к столетию со дня гибели семьи Романовых, сообщил РИА Новости участник проекта от Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Сегодня была презентация "Императорского маршрута". Организаторы и участники сообщили, что проект стартует в 2018 году к столетию со дня гибели семьи последнего русского императора. Дополнительно к этому маршруту памяти будут открыты несколько музеев, организованы паломнические, культурно-познавательные и специализированные туры для детей", — сказал Пантелеев.

Он рассказал, что "Императорский маршрут" объединил несколько регионов и городов, и пока в нем принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Пермский край, Екатеринбург, Алапаевск, Тюмень и Тобольск.

"Министерством культуры нам была поставлена задача за два месяца создать этот турпродукт. Благодаря тесному взаимодействию с Ассоциацией туроператоров России (АТОР), с Комитетом по импортозамещению и другими участниками у нас получилось быстро выстроить эту концепцию", — пояснил Пантелеев.

© Фото : Минкультуры России Презентация нового национального туристического проекта "Императорский маршрут". 19 сентября 2017 © Фото : Минкультуры России Презентация нового национального туристического проекта "Императорский маршрут". 19 сентября 2017

Он отметил, что Тюменская область, как регион-куратор, отвечает за вовлечение в проект новых регионов и за межрегиональное взаимодействие. По словам Пантелеева, АТОР помогает выстроить маршрут в интерактивном ключе, чтобы он стал интересным, доступным и актуальным по ценовой политике, а Ассоциация гидов помогает прописать скрипты, которые будет применять каждый новый регион, пожелавший принять участие в проекте.

"Мы понимаем, что для иностранных туристов туры проекта придется выстраивать по более высокой цене. Сейчас ведутся переговоры, и первые компании поедут по этому маршруту уже в конце сентября для того, чтобы оценить "Императорский маршрут". Интерес к нему есть как со стороны российских, так и со стороны иностранных туристов, так как история дома Романовых воистину корнями связывает многие государства", — подчеркнул представитель региона-куратора проекта.