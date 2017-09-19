В Ростуризме рассказали о росте популярности круизного маршрута в Крыму

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Круизный туристический теплоход "Князь Владимир" с начала навигации, которая для него началась 11 июня, перевез вдоль черноморского побережья России около 4 тысяч пассажиров, сообщил во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, выступая в рамках Международного российского туристического форума "Отдых".
"Для организации круизного сообщения по результатам отбора было приобретено пассажирское судно "Князь Владимир". После проведения необходимого ремонта судна в соответствии с требованиями классификационного общества, а также современными стандартами безопасности и обслуживания пассажиров, "Черноморские круизы" были готовы к началу круизной навигации", — сказал Сафонов.
Он уточнил, что стоимость одного билета дня речного круиза составляет в среднем 3,5 тысячи рублей в зависимости от судна и маршрута. Стоимость круиза на теплоходе "Князь Владимир" составляет от 25,1 тысячи рублей с человека, то есть от 3,6 тысячи рублей в день с человека с питанием.
Навигация в этом году заканчивается в октябре. В четвертом квартале начинаются продажи билетов на сезон 2018 года.