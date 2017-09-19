Туристам из России надо выделить залы в аэропортах, считает эксперт

КАИР, 19 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Правительство Египта должно выделить часть залов в аэропортах страны для туристов из России, чтобы обеспечить специальные условия безопасности и контроля, заявил, как пишет египетская газета "Аль-Фаджр", эксперт по туризму, член палаты туристических компаний Египта Магди Садек.

Эксперт считает, что такая мера не нанесет ущерба суверенитету Египта, так как считается признанной по всему миру. "Ожидается, что российские туристы в скором времени вернутся в Египет, в особенности после встречи двух президентов — Египта и России — в рамках саммита БРИКС… Египетское правительство должно выделить часть залов (в аэропортах – ред.) для российских самолетов, чтобы обеспечить им особые условия безопасности и контроля без ущерба для египетского суверенитета. Эта мера признана во всех странах мира и не наносит никакого ущерба суверенитету государства", — цитирует издание слова Садека.

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Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, прерванного в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения над Синаем все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Россия предложила Египту усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать совместный протокол по обеспечению безопасности авиасообщения, в котором, в частности, предусматривается постоянное присутствие в египетских аэропортах российских экспертов.