Глава Ростуризма назвал ложью сообщения про грязь в Сочи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал ложью сообщения про грязь и полупустые отели в Сочи летом 2017 года.

"При освещении того, как проходил летний туристический сезон на курортах Сочи, мы столкнулись с тем, что информация подавалась необъективно", — сказал Сафонов, выступая на Международном Российском туристическом форуме "Отдых".

"Информация, которая поступает к людям, не должна базироваться на лжи. В этом сезоне поступило много откровенного вранья о заполняемости отелей в Сочи, о том, что море очень грязное. Я считаю, что с этим нужно бороться", — подчеркнул он.

Глава Ростуризма рассказал, что в этом году сам с семьёй отдыхал в Сочи и остался доволен состоянием инфраструктуры, чистотой моря и самого города.