МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Сумма государственной поддержки туроператоров в сфере внутреннего туризма путем субсидирования внесезонных авиаперевозок может достигать 1 миллиарда рублей в год, заявил в понедельник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на Международном туристическом инвестиционном форуме (ITIF), он напомнил, что с 2019 года в стране будет действовать либо новая федеральная целевая программа, либо государственная программа по развитию туризма.

Глава ведомства рассказал, что сейчас идет обсуждение концепции новой программы, куда закладываются принципиально новые механизмы, которых не было в действующей ФЦП.

"В частности, мы считаем важным поддерживать туроператоров, которые занимаются формированием внутреннего турпродукта в низкий туристский сезон, путем субсидирования внутренних авиационных перевозок для того, чтобы расширить границы высокого туристского сезона, как зимнего, так и летнего. Сумма господдержки может быть порядка 1 миллиарда рублей ежегодно", — уточнил Сафонов.

Отвечая на вопрос, по какому принципу будут отбираться туристические компании, которые могут претендовать на государственную поддержку, чиновник заверил, что обращать внимание, прежде всего, будут на то, чтобы туроператоры занимались формированием турпотоков именно по России.

"Кроме того, наша задача состоит в том, чтобы расширить границы высокого туристского сезона. Мы предполагаем, что будут субсидироваться авиационные перевозки в низкий сезон. Есть еще ряд критериев, а дальше должно быть открытое обсуждение, предложения каких-то конкретных программ, они будут проанализированы и по ним последуют определенные выводы", — сказал Сафонов.

"Нам представляется важным начать с субсидирования внутренних авиационных перевозок, а субсидирование въездных авиаперевозок — это уже следующий шаг. В мире чаще субсидируют именно въездной турпоток, этим занимаются власти Турции, Египта, Израиля и других стран. Это может стать очень эффективной мерой поддержки туризма в нашей стране, но давайте начнем с внутреннего турпотока", — резюмировал глава ведомства.