Ростуризм поддержал идею о повышении ответственности авиаперевозчиков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Повышение ответственности авиаперевозчиков, которое может быть вызвано предложениями Минтранса, приведёт к улучшению ситуации на чартерном рынке и в туристической отрасли, сообщил РИА Новости советник по транспорту главы Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

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АТОР в понедельник сообщил, что Минтранс разработал предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов. Проект документа будут дополнительно обсуждать с авиакомпаниями.

"Если будут ограничиваться допуски к полетам или увеличат штрафы, в том числе за нарушение расписания полётов, это приведёт к повышению ответственности", — сказал собеседник агентства, но подчеркнул, что эта тема пока находится лишь в стадии обсуждения.

Горин напомнил, что за три месяца 2017 года был задержан 841 чартерный рейс.

"Такая ситуация серьёзно сказывается на туристических перевозках. Если регулятор увеличит ответственность авиаперевозчиков, это приведёт к улучшению ситуации в том числе и на чартерном рынке, а значит и в туризме", — заявил он.

"Но никакие меры не должны повлечь за собой запреты, которые приведут к дефициту перевозки. Должно быть разумное количество резервных бортов и реальные программы перевозчиков, соответствующие парку самолётов", — уверен Горин.

В понедельник стало известно о еще одной инициативе, которая должна повысить качество услуг в авиаотрасли. Депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Ананских намерен внести в парламент законопроект, который обяжет авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга — продажи большего числа билетов, чем мест в самолете.