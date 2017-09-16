В Калининградской области отметили перспективы развития янтарного туризма

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Калининградская область является наиболее перспективным субъектом РФ с точки зрения возможностей развития янтарного туризма, сообщается в стратегии развития янтарной отрасли до 2025 года, опубликованной на сайте правительства в субботу.

В документе подчеркивается, что РФ значительно отстает от стран-лидеров в сфере развития янтарного туризма и недостаточно полно использует "культурное измерение" янтаря для продвижения продуктов его переработки и повышения туристической привлекательности Калининградской области как центра добычи и переработки этого камня.

"Калининградская область, обладая крупнейшими промышленными запасами янтаря, а также отдельными объектами культурной и туристической инфраструктуры, является наиболее перспективным субъектом Российской Федерации с точки зрения возможностей развития янтарного туризма", — говорится в стратегии.

Отмечается, что партнером области мог бы стать город Санкт-Петербург, обладающий такими уникальными объектами, как реконструированный янтарный кабинет короля Пруссии Фридриха I.

Как уточняется, анализ развития "янтарного туризма" в Калининградской области показал отсутствие системы продвижения янтаря как исторического и культурного феномена, а также отсутствие брендинговой стратегии, направленной на формирование у потребителей янтаря предпочтений в отношении янтарной продукции региона.

В качестве основной проблемы также называется низкая привлекательность для иностранных участников специализированных выставочно-ярмарочных предприятий, проводимых в Калининградской области.