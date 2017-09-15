МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в пятницу вернутся из Турции, где были с инспекцией по поводу вируса Коксаки; результаты визита неоднозначные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты Роспотребнадзора несколько дней назад вылетели в Турцию для инспекции отелей на побережье Анталии, где россияне болели энтеровирусной инфекцией из-за вируса Коксаки. В ходе визита специалисты ведомства проверили отели, на которые приходится больше всего обращений пострадавших от энтеровирусной инфекции, проинспектировали организацию противоэпидемических мероприятий, включая обеззараживание воды бассейнов. Также группа посетила и инфекционные стационары.

"Коллеги возвращаются сегодня поздно вечером. Конечно, результаты есть, они неоднозначны, мы их обсуждаем. Неоднозначность в том, что да, конечно, (результаты) другие, нежели мы ожидали, результаты мы получили, то есть не везде все соблюдается так, чтобы инфекция не распространялась", — рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Ну и наши коллеги, посещая стационар инфекционный, прямо в приемном отделении встретили группу российских туристов с больными детьми, которые пришли туда за медицинской помощью, то есть ситуация пока вот такая. Нужно отметить, что предпринимаются турецкой стороной меры для того, чтобы ситуацию погасить, но основная наша задача — сделать так, чтобы это не повторялось", — добавила глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что необходимо сделать так, чтобы служба как можно раньше узнавала обо всех опасностях и нарушениях.