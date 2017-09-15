На Кубе число туристов из РФ может достичь 100 тысяч, несмотря на "Ирму"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Количество российских туристов на Кубе в этом году, вероятно, вырастет до 100 тысяч человек, несмотря на ущерб от урагана "Ирма", заявил РИА Новости советник по туризму кубинского посольства Эдильберто Риверон.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. На прошлой неделе ураган обрушился на острова в Карибском море. Северное побережье Кубы ураган затронул в ночь с пятницы на субботу и двинулся далее на запад острова уже немного ослабевшим.

"Мы считаем, что несмотря на трудности, вызванные ураганом, рыночная конъюнктура достигнет 100 тысяч туристов (из России) в этом году, что будет рекордной цифрой", — заявил Риверон.

Он добавил, что к сентябрю этого года количество российских туристов достигло 70 тысяч, тогда как за весь 2016 год Кубу посетили всего 65 тысяч граждан России.