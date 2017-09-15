МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Количество российских туристов на Кубе в этом году, вероятно, вырастет до 100 тысяч человек, несмотря на ущерб от урагана "Ирма", заявил РИА Новости советник по туризму кубинского посольства Эдильберто Риверон.
"Мы считаем, что несмотря на трудности, вызванные ураганом, рыночная конъюнктура достигнет 100 тысяч туристов (из России) в этом году, что будет рекордной цифрой", — заявил Риверон.
Он добавил, что к сентябрю этого года количество российских туристов достигло 70 тысяч, тогда как за весь 2016 год Кубу посетили всего 65 тысяч граждан России.