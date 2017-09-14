Туроператоры считают, что Египет в ближайшее время будет открыт

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российские туроператоры считают, что авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено в ближайшее время, заявил в четверг генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.

Вы полетите в Египет, если авиасообщение восстановят? Да, очень жду, когда откроют египетское направление

Нет, это слишком опасно

Не знаю, подумаю об этом, когда возобновят полеты Результаты 57.6% Да, очень жду, когда откроют египетское направление

27.8% Нет, это слишком опасно

14.6% Не знаю, подумаю об этом, когда возобновят полеты Все опросы Голосовать

Выступая на пресс-конференции "Лето 2017: как курорты и города России принимали отечественных и зарубежных туристов", он напомнил, что решение об открытии авиасообщения между Россией и Египтом будет приниматься руководством страны.

"У туроператоров есть общее ощущение, что в ближайшее время маятник качнется в сторону Египта. Нам кажется, что очень скоро Египет вернётся на наш рынок", — прокомментировал ситуацию Тополкараев.

По его мнению, сначала будет восстановлено регулярное сообщение в Каир.

"Это однозначно. Дальше, по аналогии с Турцией, через какое-то время будут даны разрешения на чартерные перелёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это даст серьёзный толчок развитию нашего выездного туризма, особенно зимой, так как мы знаем, что на российском рынке аналога Египту зимой нет", — отметил туроператор.

РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения в октябре 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.