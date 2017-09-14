Туроператоры считают, что Египет в ближайшее время будет открыт

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российские туроператоры считают, что авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено в ближайшее время, заявил в четверг генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.
57.6%Да, очень жду, когда откроют египетское направление
27.8%Нет, это слишком опасно
14.6%Не знаю, подумаю об этом, когда возобновят полеты
"У туроператоров есть общее ощущение, что в ближайшее время маятник качнется в сторону Египта. Нам кажется, что очень скоро Египет вернётся на наш рынок", — прокомментировал ситуацию Тополкараев.
По его мнению, сначала будет восстановлено регулярное сообщение в Каир.
РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения в октябре 2015 года над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.