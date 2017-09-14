Прямые чартерные авиаперевозки на Хайнань снизят стоимость туров на 30-40%

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Прямые чартерные авиаперевозки из Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени и Уфы на китайский остров Хайнань позволят снизить стоимость туров на 30-40%, заявил в четверг коммерческий директор китайского туроператора "Жемчужная река" Евгений Косинков.

Его выступление на пресс-конференции было посвящено выходу на российский рынок туроператора, который является крупнейшим в провинции Хайнань.

"С ноября месяца мы начинаем полёты из четырёх городов Российской Федерации в город Санья на острове Хайнань. Первыми будут города Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Уфа. Рейсы будут выполняться в режиме один раз в неделю на комфортабельном воздушном судне Boeing-777 ", — сказал представитель туроператора.

Косинков уточнил, что чартерная программа соединит c островом те города, откуда на Хайнань пока нет рейсов.

"Главное, чего мы планируем добиться — это существенное снижение цены на туристические пакеты для наших дорогих клиентов из этих городов. Всем известно, что при путешествии регулярными рейсами, с пересадкой цена пакета получается достаточно высокой. Своей активностью, постановкой прямых рейсов мы тут же снижаем стоимость примерно на 30-40% и делаем направление Хайнань доступным для жителей ещё четырёх регионов нашей страны", — резюмировал спикер.