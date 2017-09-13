Ростуризм: для восстановления турпотока в Египет отмены виз недостаточно

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Отмены Египтом визового режима для российских туристов в случае, если между странами восстановят авиасообщение, будет недостаточно, так как необходим комплексный подход, включающий субсидирование авиаперевозок, чтобы быстро восстановить турпоток из РФ, сообщил в среду РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Ранее член комитета по туризму и гражданской авиации египетского заксобрания депутат Мухаммед Масуд заявил, что развитие туристического сектора Египта в ожидании возвращения туристов из России требует решительных мер, которые могут включать отмену въездных виз для приезжающих из РФ.

Горин считает, что предложение об отмене виз для российских туристов может стать только частью будущего комплекса мер, рассчитанного на то, что между нашими странами скоро будет восстановлено авиасообщение. "Египтянам стоит задуматься не только об отмене виз для наших соотечественников, но и о субсидировании авиарейсов, как это делает Турция. Сейчас мы получаем за каждый рейс от 6 тысяч до 7,8 тысячи долларов", — рассказало он.

Собеседник агентства привел данные статистики, которые показывают, что отмена виз или отмена их оплаты приводит к росту турпотока до 30%, в зависимости от направления. "У нас есть опыт ОАЭ, где отмена виз послужила хорошим стимулом к увеличению количества путешественников, то есть направление от этого только выиграло, особенно зимой", — напомнил Горин.

Египетское направление является в том числе и бюджетным, поэтому любые финансовые послабления приводят к увеличению турпотока.

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"Египет – это традиционно зимнее направление, которое было востребовано и летом. Но в случае, если его откроют, властям страны стоит помнить, что летом ему огромную конкуренцию опять составит Турция, так как обе эти страны всегда были наиболее востребованы у российских туристов. Поэтому только комплексный подход, включающий и отмену виз, и субсидирование авиаперевозок, поможет Египту быстро восстановить турпоток из России", — резюмировал Горин.