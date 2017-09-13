Запуск моста позволит Крыму принимать больше туристов, заявил Черняк

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым на сегодняшний день не состоянии принять более 6 миллионов туристов из-за транспортной логистики, заявил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, добавив, что с запуском моста через Керченский пролив эта проблем исчезнет.

По его словам, соцопросы говорят, что приехать в Крым на отдых и оздоровление из других российских регионов хотят около 46%.

"Больше 6 миллионов туристов Крым на сегодня принять не в состоянии из-за транспортной логистики… Эта проблема исчезнет с окончанием строительства Крымского моста, а полностью она исчезнет с запуском железнодорожного сообщения", — сказал Черняк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Согласно данным министерства курортов и туризма республики, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов. По данным Черняка, падение турпотока по сравнению с прошлым годом составило около 6,3%.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.