Власти Крыма заявили об успехе проекта круизного сообщения с Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Проект круизного сообщения вдоль черноморского побережья оправдал возложенные на него ожидания, сообщил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Проект запуска круизов реализован во исполнение поручения президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Оператором круизного сообщения выступает компания "Черноморские круизы", учрежденная Росморпортом.

"Средняя заполняемость лайнера больше 40%. Это хороший показатель, с учетом того, что идет по нарастающей", — сказал Черняк в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Он подчеркнул, что проверил на себе круизный маршрут и остался доволен. "Замечательный маршрут. Сам по себе корабль – это произведение искусства", — подчеркнул глава комитета.

Лайнер отправился в свой первый рейс из Сочи 11 июня. Недельный круиз проходит по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты — от 31 тысячи рублей на одного человека в двухместной каюте. Всего на судне доступно 300 кают. Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

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