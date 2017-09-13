Ростуризм призывает с пониманием отнестись к отказам от поездок на Кубу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Федеральное агентство по туризму настоятельно призывает туристические компании с пониманием отнестись к заявлениям об отказе от турпоездок в Республику Куба в связи со сложными погодными условиями, сообщила РИА Новости в среду советник руководителя ведомства Светлана Сергеева.

Она рассказала, что в Ростуризм поступило сообщение от посольства РФ в Республике Куба о том, что в результате прохождения урагана "Ирма" по территории этого государства инфраструктуре ключевых туристических центров, в том числе популярного курорта Варадеро, нанесен серьезный ущерб. Нарушены водо- и энергоснабжение, а также коммуникационные сети. Пострадал гостиничный фонд. Возможны перебои с питанием.

"В настоящее время на Кубе находятся порядка 1,5 тысячи российских туристов, в том числе 746 в составе организованных туристических групп. Данных о пострадавших в результате разгула стихии среди российских граждан в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало. Однако мы постоянно находимся на связи с посольством РФ на Кубе, ситуационно-кризисным центром МИД России, Росавиацией, туроператорами, работающими на кубинском направлении, а также с общественными объединениями в сфере туризма. Ростуризм в рамках своих полномочий следит за развитием ситуации и соблюдением прав российских туристов", — заявила Сергеева.

По данным ведомства, часть отелей на острове временно закрыты, а рейсы между Кубой и Россией выполняются с учетом погодных условий. В этой связи российским туристам в случае принятия решения о поездке на Кубу необходимо уточнять у своих туроператоров (турагентов) информацию по вылету и фактическому размещению.

"Ростуризм настоятельно призывает туроператоров (турагентов) с пониманием отнестись к заявлениям туристов об отказе от туристской поездки в Республику Куба (в случае их поступления) в связи со сложными погодными условиями. Мы также напоминаем, что по соглашению между туроператором (турагентом) и туристом допускается перенесение сроков турпоездки и (или) замена направления (места отдыха)", — пояснила представитель ведомства.

При этом Ростуризм ссылается на то, что соответствии с "Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта", туристические компании обязаны предоставить потребителю туристский продукт, качество которого соответствует обязательным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договору о реализации туристского продукта.