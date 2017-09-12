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Туризм
Туризм

Российский выездной туризм впервые за последние четыре года показал рост

17:3012.09.2017
(обновлено: 17:36 12.09.2017)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОтдыхающие. Архивное фотоОтдыхающие. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский выездной туризм впервые за последние четыре года показал рост, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).

РСТ отмечает, что с 2014 года выездной турпоток только снижался.

По данным РСТ, пограничная служба РФ за первые 6 месяцев 2017 года зафиксировала 6,2 миллиона поездок за рубеж конкретно с целью туризма, что на 56,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина подчеркивает, что показатели погранслужбы значительно выше, чем показали Росстата, который с 2014 года публикует статистику в соответствии с рекомендациями UNWTO, то есть "отягощенную" различными целями поездок – в числе туристических считают и деловые, и частные, и короткие образовательные, и медицинские. "А Пограничная служба фиксирует цели пересечения границы отдельно, благодарю чему мы можем проследить историю развития "чистых" турпотоков", — сказала она.

По версии Росстата, количество "турпоездок" за рубеж в первом полугодии выросло на 30%, а в десятке лидеров, помимо Турции, Китая и Таиланда, оказались Абхазия, Казахстан, Украина, Финляндия, Эстония, Польша и другие соседние государства с активными приграничными передвижениями.

Вид на море в городе Геленджик. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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"Первая десятка, по данным Пограничной службы, гораздо больше похожа на правду с точки зрения турбизнеса. И с прошлого года она мало изменилась. Конечно, Турция вернулась с 19-й на первую позицию, выбив из числа лидеров Тунис и Болгарию. Тунис с 9 строчки опустился на 14, потеряв 24,6% турпотока. Внутри десятки Испания со второй позиции опустилась на четвертую, Кипр с четвертой на восьмую, а Греция с седьмой на девятую. Эмираты поднялись с восьмой строчки на седьмую. И впервые в десятку попал Вьетнам с ростом 43,5% – даже Турция не смогла ему помешать", — прокомментировала ситуацию Тюрина.

В РСТ отмечают, что по динамике увеличения турпотока у Турции конкурентов нет.

"Но на самом деле из топ-30 направлений отрицательную динамику показали только Тунис (-24,6%), Финляндия (-21%) и – в пределах статистической погрешности – Болгария (-3%). Даже Черногория, незаслуженно обиженная весенними заявлениями МИД РФ, сумела удержать турпоток из России и подросла на 10,6%. Так что тенденция общая и обнадеживающая. Но, к сожалению, вторая половина года, похоже, будет не столь оптимистична. Подождем статистику", — поясняет представитель РСТ.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
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"Из интереса мы посмотрели выезд с целью туризма в "сомнительные" страны, которые по версии Росстата показали отличные результаты. В Абхазию, например, уже в первом полугодии было совершенно 1,7 миллиона якобы туристических поездок. А Пограничная служба зафиксировала лишь 10,9 тысячи поездок с целью туризма. В Казахстан соответственно 1,3 миллиона или 28,3 тысячи, на Украину – 999 тысяч или 64 поездки. В Южную Осетию, которая у Росстата занимает 22 место со 196 тысячами поездок, Пограничная служба зафиксировала 42 поездки с целью туризма", — уточнила Тюрина.

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