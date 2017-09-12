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Туризм
Туризм

Россия впервые вошла в руководящий орган Всемирной туристской организации

14:2812.09.2017
(обновлено: 14:30 12.09.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкIV международная конференция Всемирной туристской организацииIV международная конференция Всемирной туристской организации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Получив 22 голоса из 40 возможных, Россия впервые завоевала право представлять Европу в высшем руководящем органе Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) на период с 2017 по 2021 год, сообщил во вторник РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Голосование состоялось на XXII сессии Генеральной ассамблеи UNWTO "Туризм и цели устойчивого развития: на пути к 2030 году" в китайском городе Чэнду. "У нас состоялось заседание Исполнительного совета по Европе при UNWTO, на котором Российская Федерация выдвигала свою кандидатуру. Было всего пять мест, на которые было 10 претендентов. Право на голосование имела 41 страна, но одна страна отсутствовала, и в голосовании приняли участие 40 стран. Голосование проводилось в закрытом режиме, поэтому мы не знаем, какие из держав проголосовали за РФ, а какие нет", — сказал Сафонов.

Он также пояснил, что помимо России в Исполнительный совет были избраны: Литва, Греция, Румыния и Азербайджан. Не прошли голосование: Сербия, Турция, Болгария, Молдавия и Швейцария. Новый состав выбирают на период с 2017 по 2021 год. Россию в UNWTO будет представлять Федеральное агентство по туризму.

"В 2015 году на Генеральной ассамблее UNWTO мы также выдвигали свою кандидатуру, но нас не поддержали. Тогда за Россию проголосовало 9 или 10 участников. В течение двух лет мы активно работали, развивая внутренний, въездной и выездной туризм. Сейчас наши партнеры, проголосовав за нас, показали, что туризм в РФ активно развивается, что Россия стала одним из главных игроков на мировом туристском рынке. Напомню, что за эти два года мы вошли в десятку самых посещаемых стран мира. Сейчас президент страны и правительство прилагают огромные усилия для развития туризма. Все это было оценено путем голосования за нашу страну", — заявил глава Ростуризма.

"Несмотря на санкции, которым подвергается Россия, в области туризма мы конструктивно и плодотворно взаимодействуем с нашими партнерами по планете и получаем высокую оценку через поддержку нашей страны в рамках вот такой закрытой процедуры голосования. Это очень важное событие, так как мы теперь станем страной, которая будет участвовать в управлении Всемирной туристской организацией, что для нас стало очень серьезным достижением", — считает Сафонов.

Всемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 156 стран-членов. UNWTO действует на основании Устава и прилагаемых к нему Финансовых правил, вступивших в силу 2 января 1975 года. Россия как правопреемник бывшего СССР является членом UNWTO с 1975 года.

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