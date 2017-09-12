Роспотребнадзор проверит отели, где россияне заразились вирусом Коксаки

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора вылетели в Турцию для инспекции отелей на побережье Анталии, где россияне болели энтеровирусной инфекцией из-за вируса Коксаки, сообщает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, на границе России выявлено 65 вернувшихся с отдыха россиян с признаками инфекционного заболевания. По информации турецкой стороны, в государственные и частные клиники Турции обратилось 369 человек.

"Специалисты Роспотребнадзора вылетели в Турецкую Республику для инспекции отелей, где россияне заразились Коксаки. В ходе визита специалистами ведомства будут проверены отели, на которые приходится больше всего обращений пострадавших от энтеровирусной инфекции, проинспектирована организация противоэпидемических мероприятий, включая обеззараживание воды бассейнов, к посещению запланированы инфекционные стационары", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Турцию летят эпидемиологи, специалисты по коммунальной гигиене, инфекционисты. По результатам визита составят рекомендации о том, как снизить угрозу здоровью отдыхающих, в том числе на следующий туристический сезон.

Роспотребнадзор обеспокоился эпидемиологической обстановкой на курортах Турции после жалоб на "горячую линию" ведомства: инфекцией во время отдыха заразились более чем 980 россиян, среди которых 77% дети. Наибольшее количество обращений, по данным Роспотребнадзора, связано с отдыхом во второй половине июля — начале августа. У всех пострадавших отмечалась повышенная температура, сыпь, зуд, рвота и боли в животе, диарея, характерные для энтеровирусной инфекции.