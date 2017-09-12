АТОР составил рейтинг самых дешевых пляжных туров на октябрь

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР), рассчитав стоимость пакетных пляжных туров с вылетом из Москвы, составила рейтинг самых дешевых из них по состоянию на начало октября, следует из сообщения на сайте ассоциации.
Самым дешевым оказался Большой Сочи — тур с вылетом 30 сентября обойдется в 20,603 тысячи рублей. Отмечается, что двумя неделями ранее цена на аналогичный тур составляла 22,387 тысячи рублей. На втором месте Анапа, где минимальные цены к концу сезона продолжают незначительно снижаться, и на 11 сентября самый дешевый вариант поездки с вылетом 30 сентября в Анапу стоил 23,137 тысячи рублей.
Замкнула тройку лидеров Греция, где минимальные цены на туры на начало октября рухнули почти вдвое за две недели. Самый дешевый пакетный пляжный тур в Грецию стоит 23,319 тысячи рублей на двоих за семь ночей. Далее, к концу пляжного сезона минимальные цены на Крым перестали быть самыми низкими среди всех направлений, какими были все лето, и минимальная цена на тур составила 26,064 тысячи рублей.
Болгария в октябре занимает восьмую позицию, минимальные цены почти на треть выше, чем двумя неделями ранее — 50,196 тысячи рублей. На девятой позиции Испания — 52,143 тысячи рублей. На десятой строчке — Тунис. Самый дешевый пакетный пляжный тур туда стоит 56,509 тысячи рублей. Набирающий спрос на зимний сезон Таиланд показывает и высокие цены относительно сходящих со сцены "летних" пляжных направлений "ближнего радиуса". Минимальная стоимость — 63,199 тысячи рублей.