АТОР составил рейтинг самых дешевых пляжных туров на октябрь

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР), рассчитав стоимость пакетных пляжных туров с вылетом из Москвы, составила рейтинг самых дешевых из них по состоянию на начало октября, следует из сообщения на сайте ассоциации.

При этом в расчет брались туры продолжительностью семь ночей на двоих взрослых, с перелетом туда и обратно и вылетом к месту отдыха в субботу, 30 сентября. Замеры минимальных цен на туры производились по 11 наиболее востребованным направлениям. Все цены на пакетные туры даны по состоянию на вечер понедельника 11 сентября.

Самым дешевым оказался Большой Сочи — тур с вылетом 30 сентября обойдется в 20,603 тысячи рублей. Отмечается, что двумя неделями ранее цена на аналогичный тур составляла 22,387 тысячи рублей. На втором месте Анапа, где минимальные цены к концу сезона продолжают незначительно снижаться, и на 11 сентября самый дешевый вариант поездки с вылетом 30 сентября в Анапу стоил 23,137 тысячи рублей.

Замкнула тройку лидеров Греция, где минимальные цены на туры на начало октября рухнули почти вдвое за две недели. Самый дешевый пакетный пляжный тур в Грецию стоит 23,319 тысячи рублей на двоих за семь ночей. Далее, к концу пляжного сезона минимальные цены на Крым перестали быть самыми низкими среди всех направлений, какими были все лето, и минимальная цена на тур составила 26,064 тысячи рублей.

Пятое место у Италии, самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом стоит 36,985 тысячи рублей. Отмечается, что минимальные цены на Италию упали за две недели почти на треть, а за месяц – более чем в два раза. Турция занимает шестую позицию, самый экономичный вариант отдыха обойдется в 39,576 тысячи рублей. Седьмое место занимает Кипр, стоимость тура составляет 45,037 тысячи рублей.

Болгария в октябре занимает восьмую позицию, минимальные цены почти на треть выше, чем двумя неделями ранее — 50,196 тысячи рублей. На девятой позиции Испания — 52,143 тысячи рублей. На десятой строчке — Тунис. Самый дешевый пакетный пляжный тур туда стоит 56,509 тысячи рублей. Набирающий спрос на зимний сезон Таиланд показывает и высокие цены относительно сходящих со сцены "летних" пляжных направлений "ближнего радиуса". Минимальная стоимость — 63,199 тысячи рублей.