США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Туризм
Туризм

В ГД заявили о необходимости классификации круизных лайнеров

16:1311.09.2017
(обновлено: 16:41 11.09.2017)
01020
© Фото : Пресс-служба Сергея КривоносоваДепутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей КривоносовДепутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов
© Фото : Пресс-служба Сергея Кривоносова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Круизные лайнеры, подобно наземным средствам размещения, нуждаются в классификации, чтобы туристы могли понимать, на какие услуги они могут рассчитывать за свои деньги, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Депутат рассказал, что вопрос о классификации круизных судов был им поднят на IV Международном форуме "Водный туризм", который прошел в Санкт-Петербурге. Он напомнил о важности вопросов по предстоящим законодательным изменениям в сфере туризма, в частности в законе о классификации средств размещения и разработке стратегии новой федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма.

Круизный лайнер Князь Владимир. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Депутат призвал повысить уровень сервиса российского круизного туризма
"Законопроекты, касающиеся этих вопросов, находятся на разных стадиях готовности. Есть поручения президента, которые, к сожалению, по-разному исполняются. К примеру, выполнение поручения по развитию круизного сообщения на черноморском побережье не устраивает никого, мы имеем старое судно, и в итоге Минтранс несёт убытки. Поэтому мы будем вносить отдельный закон по этому маршруту. Необходимо создавать условия, чтобы бизнесу было выгодно заниматься туризмом. Для этого мы должны идти на определённые уступки, снижать административные барьеры", — сказал он.

Спикер поднял вопрос о необходимости отдельного законопроекта по круизному сообщению лайнера "Князь Владимир" на черноморском побережье, так как это касается уровня качества предоставления услуг, ценообразования, создания условий для развития бизнеса.

Кривоносов обозначил, что на заседании комитета в Государственной Думе предстоит серьёзное обсуждение поправок в законопроект по классификации объектов размещения. "Круизные лайнеры — это тоже средства размещения, и они нуждаются в классификации. В ближайшее время у нас запланировано заседание комитета. Мы будем обсуждать поправки к закону о классификации средств размещения. Туристы должны понимать, на какое бы море они ни поехали в круиз, они будут получать определённый уровень услуг за свои деньги. Этот уровень должен по всей стране быть одинаковым", — сообщил он.

Комментировать
Туризм
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена