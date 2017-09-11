МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Круизные лайнеры, подобно наземным средствам размещения, нуждаются в классификации, чтобы туристы могли понимать, на какие услуги они могут рассчитывать за свои деньги, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.
Депутат рассказал, что вопрос о классификации круизных судов был им поднят на IV Международном форуме "Водный туризм", который прошел в Санкт-Петербурге. Он напомнил о важности вопросов по предстоящим законодательным изменениям в сфере туризма, в частности в законе о классификации средств размещения и разработке стратегии новой федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма.
Спикер поднял вопрос о необходимости отдельного законопроекта по круизному сообщению лайнера "Князь Владимир" на черноморском побережье, так как это касается уровня качества предоставления услуг, ценообразования, создания условий для развития бизнеса.
Кривоносов обозначил, что на заседании комитета в Государственной Думе предстоит серьёзное обсуждение поправок в законопроект по классификации объектов размещения. "Круизные лайнеры — это тоже средства размещения, и они нуждаются в классификации. В ближайшее время у нас запланировано заседание комитета. Мы будем обсуждать поправки к закону о классификации средств размещения. Туристы должны понимать, на какое бы море они ни поехали в круиз, они будут получать определённый уровень услуг за свои деньги. Этот уровень должен по всей стране быть одинаковым", — сообщил он.