МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Круизные лайнеры, подобно наземным средствам размещения, нуждаются в классификации, чтобы туристы могли понимать, на какие услуги они могут рассчитывать за свои деньги, сообщил РИА Новости в понедельник депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Депутат рассказал, что вопрос о классификации круизных судов был им поднят на IV Международном форуме "Водный туризм", который прошел в Санкт-Петербурге. Он напомнил о важности вопросов по предстоящим законодательным изменениям в сфере туризма, в частности в законе о классификации средств размещения и разработке стратегии новой федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма.

"Законопроекты, касающиеся этих вопросов, находятся на разных стадиях готовности. Есть поручения президента, которые, к сожалению, по-разному исполняются. К примеру, выполнение поручения по развитию круизного сообщения на черноморском побережье не устраивает никого, мы имеем старое судно, и в итоге Минтранс несёт убытки. Поэтому мы будем вносить отдельный закон по этому маршруту. Необходимо создавать условия, чтобы бизнесу было выгодно заниматься туризмом. Для этого мы должны идти на определённые уступки, снижать административные барьеры", — сказал он.

Спикер поднял вопрос о необходимости отдельного законопроекта по круизному сообщению лайнера "Князь Владимир" на черноморском побережье, так как это касается уровня качества предоставления услуг, ценообразования, создания условий для развития бизнеса.

Кривоносов обозначил, что на заседании комитета в Государственной Думе предстоит серьёзное обсуждение поправок в законопроект по классификации объектов размещения. "Круизные лайнеры — это тоже средства размещения, и они нуждаются в классификации. В ближайшее время у нас запланировано заседание комитета. Мы будем обсуждать поправки к закону о классификации средств размещения. Туристы должны понимать, на какое бы море они ни поехали в круиз, они будут получать определённый уровень услуг за свои деньги. Этот уровень должен по всей стране быть одинаковым", — сообщил он.