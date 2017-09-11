Депутат призвал повысить уровень сервиса российского круизного туризма

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конкурентоспособность круизного туризма России, ценообразование и уровень сервиса необходимо повысить для исполнения поручений президента РФ Владимира Путина в сфере туризма, заявил РИА Новости депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

В рамках выполнения поручения президента по организации регулярного морского сообщения между Сочи и городами на территории Крымского полуострова с начала курортного сезона 2017 года действует круиз на лайнере "Князь Владимир", связывающий между собой порты Севастополя, Новороссийска и Сочи.

Кривоносов заявил, что перед отправлением лайнера из порта Сочи осмотрел инфраструктуру корабля и пообщался с пассажирами, получив от них положительные отзывы об организации отдыха. Депутат отметил, что на момент отправки загрузка лайнера была практически полной и составляла более 500 человек, большую часть отдыхающих представляли люди пенсионного возраста. "Сейчас стоит задача расширять круизное сообщение, запустить новые комфортабельные суда, привлечь молодую аудиторию на круизы", — сказал он.

По мнению депутата, предстоит серьёзная работа. "Поручение президента выполнено. Однако, на наш взгляд, мы должны быть более конкурентоспособны в сфере круизного туризма, это касается ценообразования и уровня сервиса", — прокомментировал ситуацию Кривоносов.

На недавно прошедшем форуме "Водный туризм" в Санкт-Петербурге он поднял тему классификации круизных лайнеров. "Туристы должны понимать: на какое бы море они ни поехали в круиз, они будут получать определённый уровень услуг за свои деньги. Этот уровень должен быть по всей стране одинаковым", — считает Кривоносов.

Круизный лайнер "Князь Владимир" оборудован четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол", кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, SPA-зоной, магазином беспошлинной торговли. Цены на восьмидневные круизы варьируются от 29 до 64 тысяч рублей. В стоимость включено трёхразовое питание, развлекательная программа для детей и взрослых, пользование бассейнами. Длина судна — 141,8 метра, ширина — 1,9 метра, осадка — 5,96 метра, количество пассажирских кают — 360, вместимость — 940 человек, экипаж — 250 человек, количество палуб — 9.