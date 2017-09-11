Названы 10 популярных российских курортов для отдыха в бархатный сезон

Вид на море в городе Геленджик. Архивное фото

Вид на море в городе Геленджик. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых популярных курортов России для отдыха в бархатный сезон в сентябре 2017 года: лидирующие позиции заняли Краснодарский Край и Крым.

"Топ-10 курортов России, популярных для отдыха в бархатный сезон-2017, составляют Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик, Алушта, Новороссийск, Евпатория, Кисловодск, Пятигорск и Ейск", — говорится в сообщении агентства, опубликованном в понедельник.

Отмечается, что рейтинг курортов основан на результатах анализа информации систем онлайн-бронирования мест размещения туристов.

По данным "ТурСтат", отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 бронируют в среднем на 10 дней, туристы тратят на отдых в среднем 3,3 тысячи рублей в сутки, а на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае — 7 дней (2,7 тысячи рублей).

Самыми дешевыми курортами из первой десятки оказались Ейск (2,5 тысячи рублей в сутки) и Пятигорск (2,6 тысячи рублей в сутки).