Названы 10 популярных российских курортов для отдыха в бархатный сезон

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых популярных курортов России для отдыха в бархатный сезон в сентябре 2017 года: лидирующие позиции заняли Краснодарский Край и Крым.
Отмечается, что рейтинг курортов основан на результатах анализа информации систем онлайн-бронирования мест размещения туристов.
По данным "ТурСтат", отдых на курортах Краснодарского края и Крыма в бархатный сезон-2017 бронируют в среднем на 10 дней, туристы тратят на отдых в среднем 3,3 тысячи рублей в сутки, а на курорты Минеральных вод в Ставропольском крае — 7 дней (2,7 тысячи рублей).
Самыми дешевыми курортами из первой десятки оказались Ейск (2,5 тысячи рублей в сутки) и Пятигорск (2,6 тысячи рублей в сутки).