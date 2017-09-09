Египет ожидает возобновления переговоров по авиасообщению с Россией

КАИР, 9 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египет в течение ближайших дней ожидает нового раунда переговоров с российской стороной о конечных сроках возобновления авиасообщения, сообщил РИА Новости источник в правительстве Египта.

"В ближайшие дни мы увидим новый раунд переговоров по авиационному досье с целью определить конечные сроки возобновления авиасообщения", — сказал он.

По его словам, возобновление авиасообщения является приоритетной задачей, над которой сейчас идет активная работа.

"Рассчитываем, что авиасообщение возобновится в самом ближайшем будущем… Я ожидаю, что сначала перелеты возобновятся между Каиром и Москвой. Вместе с тем продолжатся консультации технических специалистов по другим аэропортам, в том числе по Шарм-эш-Шейху и Хургаде", — добавил египетский правительственный источник.

В минувшую среду министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом в этом году. Он также подчеркнул, что после принятия решения российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, прерванного в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа".

Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения над Синаем все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.