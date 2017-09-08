Кондратьев: за лето кубанские курорты посетили около 10 млн туристов

КРАСНОДАР, 8 сен — РИА Новости. В течение летнего сезона 2017 года побережье Краснодарского края посетили почти 10 миллионов туристов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава Кубани, спрос на отдых на Кубани растет. "Только в течение летнего сезона в этом году наше Азово-Черноморское побережье посетили почти 10 миллионов туристов", — сказал губернатор.

По его данным, всего с начала 2017 года край принял уже более 12,6 миллиона отдыхающих. "И это, несмотря на открывшуюся Турцию, холодный май, июнь и то, что температура воды порой не превышала 15-17 градусов тепла. Мы возлагаем большие надежды также на "бархатный" и на горнолыжный сезоны", — заключил Кондратьев.

По итогам года власти региона ожидают, что курорты Краснодарского края посетят 16 миллионов туристов, что на 200 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом.

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