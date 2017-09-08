Социологи выяснили, сколько россиян готовы отправиться в отпуск в КНДР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Большинство россиян (67%) не хотели бы провести свой отпуск в Северной Корее, побывать в КНДР с туристической поездкой мечтает 31% респондентов, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Треть респондентов уверена, что жителям Северной Кореи приходится хуже, чем россиянам, 11% придерживаются противоположного мнения, 17% считают, что уровень жизни в КНДР и РФ одинаковый, а 41% респондентов затруднился с ответом.
Отвечая на вопрос о возможности военного конфликта с участием Северной Кореи, 40% россиян назвали низкой вероятность подобного исхода, 20% считают, что возможность войны велика, 23% полагают, что военные столкновения невозможны, а 17% затруднились с ответом.
Большинство респондентов (72%) считают, что Россия должна прилагать усилия, чтобы предотвратить возможную войну между КНДР и другими странами, противоположного мнения придерживаются 19%, а 9% не смогли ответить. Если война все же начнется, то 67% уверены, что РФ должна соблюдать нейтралитет в конфликте. При этом 14% считают, что в возможном конфликте РФ должна поддержать КНДР, а 2% — ее противников.
Социологи ФОМ опросили 1500 человек из 104 населенных пунктов РФ.