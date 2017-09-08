Социологи выяснили, сколько россиян готовы отправиться в отпуск в КНДР

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Большинство россиян (67%) не хотели бы провести свой отпуск в Северной Корее, побывать в КНДР с туристической поездкой мечтает 31% респондентов, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

При этом около половины опрошенных социологами респондентов (54%) с безразличием относятся к КНДР. Симпатизируют стране 27%, а недолюбливают 11%. С ответом не определились 9% россиян.

Треть респондентов уверена, что жителям Северной Кореи приходится хуже, чем россиянам, 11% придерживаются противоположного мнения, 17% считают, что уровень жизни в КНДР и РФ одинаковый, а 41% респондентов затруднился с ответом.

Отвечая на вопрос о возможности военного конфликта с участием Северной Кореи, 40% россиян назвали низкой вероятность подобного исхода, 20% считают, что возможность войны велика, 23% полагают, что военные столкновения невозможны, а 17% затруднились с ответом.

При этом большинство россиян (36%), рассматривающих вариант военного конфликта, считают, что войну начнут "противники Северной Кореи", а 16% уверены, что инициатором будет сама КНДР. Четверть (25%) респондентов не смогли ответить на этот вопрос. Основным потенциальным противником граждане РФ называют США (73%), а союзником — Россию (34%) и Китай (22%).

Большинство респондентов (72%) считают, что Россия должна прилагать усилия, чтобы предотвратить возможную войну между КНДР и другими странами, противоположного мнения придерживаются 19%, а 9% не смогли ответить. Если война все же начнется, то 67% уверены, что РФ должна соблюдать нейтралитет в конфликте. При этом 14% считают, что в возможном конфликте РФ должна поддержать КНДР, а 2% — ее противников.

Социологи ФОМ опросили 1500 человек из 104 населенных пунктов РФ.