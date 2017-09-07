Египетский депутат предложил временно отменить визы для российских туристов

КАИР, 7 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Развитие туристического сектора Египта в ожидании возвращения туристов из России требует решительных мер, которые могут включать отмену въездных виз для приезжающих из РФ, заявил член комитета по туризму и гражданской авиации египетского заксобрания депутат Мухаммед Масуд.

"Необходимы меры по поддержанию туризма в Египте. Можно было бы отменить на время визы для российских туристов, чтобы привлечь их в Египет и способствовать тем самым развитию египетской экономики", — сказал парламентарий египетскому порталу "Аль-Гэд Ньюз".

Он также призвал туристические власти Египта заняться тренировкой персонала отелей и развитием гостиниц в ожидании возвращения российских туристов.

В среду министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом в этом году. Он также подчеркнул, что после принятия решения российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

В настоящее время стоимость туристической визы в Египет для граждан РФ составляет 25 долларов.

Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, прерванного в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа".

Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения самолета над Синаем все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин авиакатастрофы продолжается до сих пор.