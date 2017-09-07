Туристическое значение ДФО нельзя переоценить, считают в Ростуризме

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Значение Дальневосточного федерального округа для туристической отрасли России сложно переоценить: это не только территория с уникальным природным, историческим и культурным разнообразием, но и регион, который находится по соседству со странами, показывающими опережающую динамику роста турпотоков, заявил в беседе с РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Дальневосточный регион очень важен для туристической отрасли России, так как ДФО — это 36% нашей страны, девять регионов РФ. Это гигантская территория с уникальным разнообразием природных ландшафтов, особо охраняемых природных территорий, туристских возможностей. Его значение трудно переоценить", — сказал он.

Сафонов отметил, что в рамках Восточного экономического форума в том числе обсуждалось развитие туризма в ДФО. "Мне представляется очень важным развитие активных видов туризма, экологических и гастрономических туров. Я внес предложение иностранным и отечественным участникам подумать над созданием трансграничного турпродукта. В ближайшее время будут проводиться спортивные эпохальные мегасобытия, я имею в виду и Чемпионат мира по футболу, и Олимпиаду в Южной Корее. Затем Олимпийские игры пройдут в Китае и Японии. Это стало бы хорошей основой для таких туристических проектов", — рассказал он.

"Так как ДФО географически близок к Азиатско-Тихоокеанскому региону, где темпы роста туристических потоков превышают среднемировые примерно в 1,5-2 раза, для нас представляется важным развитие туризма именно на Дальнем Востоке", — подчеркнул Сафонов.

Динамика развития туризма

Глава Ростуризма напомнил о динамике развития туриста на Дальнем Востоке. По его словам, в 2015 году в регион приехали 2,7 миллиона человек, а в 2016 году — уже 3,5 миллиона туристов. "Только в Приморье по состоянию на 1 сентября 2017 года приехало 2,7 миллиона человек. Здесь я говорю только о российских туристах, но к этим показателям нужно приплюсовать еще и въездной турпоток. Получается, что только в Приморском крае мы превысили показатель всего прошлого года, когда за год туда прибыло 2,5 миллиона человек. По итогам года мы рассчитываем получить 3,2 миллиона человек. Вот цифры, вот динамика", — пояснил Сафонов.

В качестве яркого примера он привел Камчатку, где турпоток за последние 3 года вырос в три раза. По его словам, строительство нового аэропорта на Камчатке приведет к еще большему росу числа туристов. Вчера я разговаривал с Виктором Вексельбергом, который будет строить это транспортный комплекс, и он сообщил, что новый аэропорт будет обслуживать миллион человек. Вот на такой показатель мы и нацелены", — сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что в 2017 году Ростуризм получил от правительства право на проведение мероприятий по разрешению круизный деятельности РФ. "К сожалению, на Камчатку заходит еще мало круизных судов, но в следующем году запланировано значительное увеличение круизных судозаходов в регионы ДФО, поэтому развитие такого туризма мы считаем очень важным. Мимо наших границ проходят порядка 2 миллионов круизных туристов, которые путешествуют из Азиатско-Тихоокеанского региона на Аляску. Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти туристы посещали наши дальневосточные регионы — Владивосток, Сахалин, Камчатку и Чукотку. Мы считаем эту задачу абсолютно реальной", — пояснил Сафонов.

Пляжный туризм на Дальнем Востоке

Глава Ростуризма подчеркнул, что каждый из девяти регионов ДФО имеет свои особенности, поэтому очень важно раскрыть их различный туристический потенциал. "После присоединения Крыма к России протяженность морских побережий, пригодных для пляжного отдыха, увеличилась на 500 километров. Однако наша страна имеет еще серьезный резерв на побережье Приморья, где с июня по сентябрь море прекрасно прогревается", — привел пример собеседник агентства.

"К сожалению, регионы Дальнего Востока у нас никогда не воспринимались как дестинации для пляжного туризма. Дальневосточники из других регионов часто приезжают отдыхать на побережья, но здесь мало баз отдыха и гостиниц. Я считаю, что Дальний Восток обязательно нужно развивать как пляжную дестинацию. Здесь чистое море с очень богатой флорой и фауной. Важно изменить представление россиян о Приморье и начать продвигать его как пляжное направление, подготовив необходимую инфраструктуру", — считает Сафонов.

По его словам, в вопросе трансграничного туризма российская сторона хочет сделать так, чтобы люди, приезжающие на Дальний Восток, имели возможность посетить и другие страны — Японию, Южную Корею, Китай. "Кроме того, у нас есть проект "Восточное кольцо", направленный на то, чтобы туристы могли посетить сразу несколько регионов ДФО", — рассказал он.

Проблемы отрасли

Глава ведомства рассказал, что на форуме во Владивостоке так же обсуждались трудности и проблемы туристической отрасли. "Мы согласны с тем, что нужно активно развивать инфраструктуру, строить новые объекты размещения. Было сказано о том, что существуют инвестиционные предложения на общую сумму более 230 миллиардов рублей в разных регионах страны. На стенде Ростуризма представлены интереснейшие проекты инвестиционного характера", — рассказал он.

Сафонов подчеркнул, что нужно повышать качество обслуживания туристов и особое внимание уделять продвижению отечественного турпродукта на основных туристических рынках, к которым относятся и Китай, и Южная Корея, и Япония.

Отношения с Южной Кореей

Глава Ростуризма сообщил, что поток туристов из Южной Кореи увеличился на 42% за шесть месяцев 2017 года. "Турпоток из России туда вырос на 21%. Это очень показательно, и мы считаем, что потенциал такого взаимодействия очень существенный. Поэтому мы сейчас разрабатываем различные мероприятия, которые бы могли привести к взаимному увеличению турпотоков. Несмотря на то, что с 2014 года, когда были введены безвизовые поездки, турпоток постоянно растет, мы уверены, что у нас остались серьезные возможности по увеличению объемов взаимодействия", — отметил он.

По мнению Сафонова, этому будет способствовать и проведение спортивных мероприятий. "В следующем году в России будет проводиться Чемпионат мира по футболу, в Корее в феврале состоится зимняя Олимпиада — это все будет способствовать увеличению (числа) туристов, приезжающих и в Российскую Федерацию, и в Южную Корею", — пояснил собеседник агентства.

Турпоток из Китая

По словам Сафонова, турпоток из Китая также продолжает расти. В 2017 году он увеличился на 15%, что считается хорошим показателем. "Эти туристы путешествуют по разным регионам нашей страны. Нам кажется очень важным, что гости из Китая тратят много денег, приобретая различные товары, продукты и услуги на территории нашей страны. Мы знаем о проблемах и сложностях, которые существуют на этом рынке, и абсолютно откровенно обсуждаем их с китайскими партнерами. У нас нет никаких иллюзий, мы говорим на одном языке и решаем те задачи, которые существуют", — заявил он.

Глава Ростуризма считает, что в последнее время произошли серьезные структурные изменения на российском туристическом рынке, значительно улучшилась инфраструктура в разных регионах.

"Такие места как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Татарстан, республики Поволжья имеют очень качественные туристические инфраструктуры. Поэтому говорить огульно о недостатках въездного туризма в России нельзя. Кроме того, мы имеем массу информации о некачественных туристских услугах, которые получают наши граждане, выезжая за рубеж. Не надо ничего абсолютизировать. Мы должны говорить о конкретных фактах и примерах. С китайскими партнерами мы договорились об улучшении качества приема их туристов, бороться с некачественными услугами, которые им оказываются", — сказал он, комментируя жалобы, поступающие от китайских туристов.

Облегчение визового режима

"Все наши партнеры на форуме отметили замечательное нововведение, которое было реализовано в соответствии с поручением президента нашей страны. В прошлом году на втором Восточном экономическом форуме он дал поручение о введение электронной визы в Российскую Федерацию. Это поручение было реализовано МИД РФ, сейчас турист может зайти на сайт и самостоятельно заполнить анкету. Уже тысяча иностранных туристов въехали в Россию по электронной визе. Это очень хороший результат", — рассказал Сафонов.

По его словам, эксперимент по выдаче электронных виз очень перспективен, так как этим удобным и недорогим методом пользуются туристы во всем мире. Он выразил надежду, что по итогам проведения такого эксперимента будет принято решение о расширении сферы применения данного механизма и распространение его на другие регионы России.

"С разными странами у нас действуют разные механизмы взаимодействия — с кем-то мы имеем безвизовый режим, с кем-то применяются групповые безвизовые поездки, кто-то может въехать в Россию по электронной визе. По крайней мере, мы отмечаем очень активные действия государства по упрощению визовых процедур, происходят серьезные стратегические изменения. Надеюсь, что постепенно список стран, граждане которых смогут получать электронные визы, будет расширен", — уточнил глава ведомства.

О роли туризма в экономике страны

Сафонов напомнил, что сейчас доля туристической отрасли в ВВП страны составляет 3,5%, но президентом поставлена цель довести этот показатель до 10%. "Это амбициозная задача, но мы над ней работаем и прекрасно понимаем, что для этого нам нужно увеличить турпотоки в несколько раз. На протяжении последних трех лет мы видим увеличение внутренних и въездных турпотоков, активное улучшение внутренней туристской инфраструктуры, а так же отмечаем, что в туристическую отрасль приходят гигантские инвестиции. Я имею в виду строительство новых гостиниц, объектов размещения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, происходит очевидное улучшение туристического продукта, стала заметна активизация ведомства с точки зрения продвижения российского туризма внутри страны и за рубежом.

"Как следствие этого, мы скоро начнем фиксировать увеличение доли туризма в ВВП страны. Кроме того, реализация Федеральной целевой программы по туризму, которая началась в 2011 году, уже приводит к определенным результатам. Например, в Сочи создан колоссальный кластер с очень большими инвестициями, который на 100% востребован туристами круглый год", — резюмировал глава Ростуризма.