Крымчане справятся с турпотоком после открытия моста, считают в Ростуризме

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что крымчане за год сумеют возвести дополнительную туристическую инфраструктуру и справятся с потоком туристов, который может значительно увеличиться после введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив.

"После того, как в 2018 году через Керченский пролив откроют новый мост и туда поедет еще больше туристов, Крым справится с увеличением турпотока", — заявил он РИА Новости в беседе, которая состоялась в четверг на Восточном экономическом форуме.

"Там еще придется предпринять очень серьезные усилия с точки зрения создания высококачественной туристической инфраструктуры. Им предстоит дальнейшее строительство новых гостиниц, дорог и так далее, но крымчане успеют, несмотря на то, что до ввода моста в эксплуатацию остался всего год", — заверил Сафонов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.