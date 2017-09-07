Россия вложит более 230 млрд рублей в инвестиционные туристические проекты

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Инвестиции на сумму более 230 миллиардов рублей будут вложены в проекты, связанные с туризмом в разных регионах России, сообщил в четверг РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Глава ведомства в беседе, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал, что на секции по туризму в рамках ВЭФ обсуждались трудности и проблемы развития туризма.

"Мы согласны с тем, что нужно активно развивать инфраструктуру, строить новые объекты размещения. Было сказано о том, что существуют инвестиционные предложения на общую сумму более 230 миллиардов рублей в разных регионах страны. На стенде Ростуризма представлены интереснейшие проекты инвестиционного характера", — сказал Сафонов.

По его словам, необходимо повышать качество обслуживания и уделять особое внимание продвижению отечественного турпродукта на основных туристических рынках, к которым относится и Китай, и Южная Корея, и Япония — основные дальневосточные партнеры России.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.