В Ереване откроется туристический офис Visit Petersburg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Туристический офис Visit Petersburg откроется в Ереване, сообщает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

С 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге пройдут Дни Еревана, в рамках которых состоятся культурные мероприятия, официальные встречи и круглые столы на темы туризма, здравоохранения, общего образования, инвестиций. В состав прибывшей в Санкт-Петербург делегации, которую возглавляет мэр Еревана Тарон Маргарян, вошли представители исполнительных органов власти города, руководители учреждений культуры, образования, представители делового сообщества, а также творческие коллективы.

В рамках проходящих Дней Еревана в Санкт-Петербурге стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области туризма.

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев отметил, что перспективы дружеского сотрудничества между городами в сфере туризма огромны.

"Петербург – туристическая столица России: в прошлом году северную столицу посетили 6,9 миллиона человек. У нас активно развивается как внутренний, так и зарубежный туризм. Перспективы нашего совместного взаимодействия с Арменией колоссальны. Без сомнения, мы хотим развивать прямое авиасообщение и продвигать друг друга на противоположных рынках. Именно поэтому, выработать в эти дни дорожную карту – одна из приоритетных задач городских властей по продвижению туризма и туроператоров", — сказал Мушкарев.

Он отметил, что в конце мая петербургская сторона посещала в ходе деловой поездки столицу Армении, где обсуждалось открытие офиса Visit Petersburg в Ереване. "Показать потенциал развития туризма между нашими городами можно через международное информационное представительство, именно поэтому к концу

года мы презентуем офис формата Visit Petersburg уже в солнечной Армении", — отметил Мушкарев.

В офисах формата Visit Petersburg зарубежные туристы, которые собираются посетить Россию, получают информацию о Петербурге, его отелях, достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах путешествия.

Офисы Visit Petersburg уже работают в Париже, Гонконге и Тайване. К концу этого года планируется также открытие международных представительств в Барселоне и Римини, 7 сентября – в Тегеране.