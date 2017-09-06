Чечня вновь стала жемчужиной Кавказа, считает Кадыров

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Чечня вновь стала жемчужиной Кавказа, в республику приезжают туристы со всего мира.

"Мы вернули республике былую славу жемчужины Кавказа. В Чечню приезжают туристы со всего мира и восхищаются не только красотами нашего края, но и гостеприимством чеченцев… Чечня встала на ноги, превратилась в цветущий край, здесь воцарился мир, возродились города и села", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 6 2017 в 9:36 PDT

Он напомнил, что 6 сентября в Чечне празднуют День республики.

"Этот день является особым в календаре наших праздников. Чеченцы через многие века, несмотря на войны, тяготы и лишения, пронесли прекрасные традиции мира и добрососедства", — написал Кадыров.

Он отметил, что Чечня — многонациональный субъект России, где нет конфликтов на религиозной почве и по национальному признаку, где представитель любой нации чувствует себя равным среди равных, где сосед придет на помощь, если случилась беда, неважно у кого — русского, татарина или кумыка.

"Мы будем дальше строить будущее Чечни, приумножать ее достижения, укреплять согласие в обществе, растить достойное поколение", — написал Кадыров. Он поздравил соотечественников с праздником.

Как сообщалось ранее, в среду в центре Грозного в честь Дня республики Проханов был организован праздничный митинг с участием молодежи, студентов, учащихся, представителей общественных организаций, учреждений.