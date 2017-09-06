Роспотребнадзор накажет турагентства, не сообщавшие о вирусе Коксаки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Заразившиеся вирусом Коксаки туристы продолжают возвращаться из Турции в Россию; Роспотребнадзор проверит, все ли они были проинформированы агентствами об опасности заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости в кулуарах ВЭФ.

В августе Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

"Сегодняшняя ситуация говорит о том, что и после 11 августа, после того как были введены специальные меры, туристы, выезжавшие в Турцию, возвращаются заболевшие сами или с больными детьми, которых мы вынуждены снимать с самолёта, принимать меры, и таких случаев у нас не один, а уже больше 10", — рассказала Попова.

Попова заверила, что "эти ситуации разбираются очень тщательно: то есть должным ли образом уведомили этих людей, что там есть риски".

"Сделать это должны были обязательно! А вот если не должным (образом уведомили), то ответственность там совсем другая, и мы будем настаивать, добиваться того, чтобы мера была максимальной для тех туристических агентств и туроператоров, которые позволили себе даже в этой ситуации должным образом не уведомить туристов", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она также отметила, что подано 12 судебных исков от туристов, которые не смогли урегулировать проблемы при отказе от тура в Турцию в досудебном порядке.

"Пока ещё не истекли сроки, когда компания может вернуть деньги добровольно или заменить тур по договорённости, какая-то часть туроператоров и компаний идёт навстречу, какая-то – нет", — пояснила она.

Попова добавила, что во время встречи с представителями турагентств, АТОР и с представителями страховых компаний наблюдала большую заинтересованность в сохранении клиентов и готовность идти им навстречу.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявили, что волна негативной реакции по отношению к отдыху в Турции, связанная с эпидемиологической обстановкой из-за вируса Коксаки, возникла поле публикаций на сайтах федеральных органов власти. Вирус был зафиксирован во многих странах, а число заболевших россиян за два месяца, по данным МИД РФ, не превысило 60 человек.