Яровая предложила ввести льготы для санаториев на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Каждый субъект, который готов заниматься санаторно-курортным отдыхом на территории Дальнего Востока, должен получать экономические преференции, заявила в среду заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая.
"Сегодня необходимо создавать единую карту лечебно-оздоровительных возможностей Дальнего Востока. Более того, нужно принимать решения об упрощении получения лицензий теми субъектами, которые готовы заниматься курортно-оздоровительной деятельностью. У Дальнего Востока есть уникальные возможности", — сказала она, выступая на сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Есть поручение президента РФ, который сказал, что нам нужно не по принципу ТОРов (территория опережающего развития) раздавать льготы в туристической деятельности, а по принципу субъектности организации самой деятельности. Чтобы каждый субъект, который на территории Дальнего Востока готов заниматься этим видом деятельности, получал преференции. Это будет совершенно новый алгоритм", — сказала Яровая.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.