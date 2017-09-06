Яровая предложила ввести льготы для санаториев на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Каждый субъект, который готов заниматься санаторно-курортным отдыхом на территории Дальнего Востока, должен получать экономические преференции, заявила в среду заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая.

"Сегодня необходимо создавать единую карту лечебно-оздоровительных возможностей Дальнего Востока. Более того, нужно принимать решения об упрощении получения лицензий теми субъектами, которые готовы заниматься курортно-оздоровительной деятельностью. У Дальнего Востока есть уникальные возможности", — сказала она, выступая на сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Яровая напомнила, что в соответствии с налоговым законодательством на субъекты, которые занимаются санаторно-курортным лечением, "не распространяется даже льгота по нулевой ставке", по ее словам, "это нужно сделать".

"Есть поручение президента РФ, который сказал, что нам нужно не по принципу ТОРов (территория опережающего развития) раздавать льготы в туристической деятельности, а по принципу субъектности организации самой деятельности. Чтобы каждый субъект, который на территории Дальнего Востока готов заниматься этим видом деятельности, получал преференции. Это будет совершенно новый алгоритм", — сказала Яровая.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.