Дальний Восток привлекает туристов экологией и нетронутой природой

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Дальний Восток Российской Федерации является одним из мест притяжения для китайских туристов из-за благоприятной экологии и нетронутой природы, заявила РИА Новости глава Ассоциации туристической отрасли Всекитайской торгово-промышленной палаты Ван Пин.

По ее словам, основным направлением, интересующим китайских туристов, являются районы Дальнего Востока России, которые находятся на границе с КНР, а вторым крупным направлением является Москва.

"Но еще одной территорией (интереса туристов из Китая — ред.) является Дальний Восток. Дальний Восток — это благоприятная экология, нетронутая природа, там мало людей, кроме того, говоря о Дальнем Востоке, за последние почти 100 лет он не являлся регионом, где велось освоение. Поэтому там сохранились самые прекрасные естественные леса, которые нельзя заменить", — сказала Ван Пин на полях ВЭФ.

Она отметила, что в 2016 году число китайских туристов, посетивших Россию, составило примерно 1,1 миллиона человек. По словам Ван Пин, китайские граждане совершили в прошлом году в общей сложности 130 миллионов поездок за границу, и на этом фоне количество посетивших Россию граждан Китая относительно мало, "поэтому нам необходимо продвигать и осваивать весь туристический рынок России".

Ранее заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев сообщил, что Ростуризм ожидает в 2017 году роста на 20% количества китайских граждан, которые посетят РФ в туристических целях. Тогда он отметил, что речь идет о туристах, въезжающих в РФ как по безвизовому, так и по визовому режиму.

По словам Королева, по итогам 2016 года количество граждан Китая, посетивших РФ в туристических целях, составило 1 миллион 288 тысяч человек. При этом российских граждан, выезжающих в Китай, было около 1 миллиона 676 тысяч человек. Как отметил заместитель руководителя Ростуризма, в 2016 году Россию по безвизовому режиму посетили 760 тысяч граждан КНР, а Китай по безвизовому режиму — около 560 тысяч россиян.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.