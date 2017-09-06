Яровая: безопасность и качество услуг важны для туризма на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Безопасность и качество услуг являются основными факторами успеха как для туристов, так и для инвесторов в туристической отрасли, считает заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая.

"Какие факторы успеха нужны для того, чтобы инвесторы захотели вкладывать в эту отрасль деньги, а граждане других стран выбрали нашу страну и наш Дальний Восток для поездки? Несомненно, это безопасность и качество услуг. Безопасность для туриста и инвестора — это ключевая составляющая к принятию решения", — сказала она, выступая на сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" в рамках ВЭФ.

"Россия сегодня, как никакая другая страна, отличается политической стабильностью, а значит — стабильностью принимаемых решений институциональных, которые предопределяют перспективы развития бизнеса. Вложение денег на территории другого государства предопределено тем, насколько это государство способно гарантировать безопасность этих вложений, насколько в перспективе они будут находиться в безопасности", — пояснила Яровая.

В этой связи депутат отметила, что роль парламента страны здесь чрезвычайно высока, так как именно там формируются конституциональные гарантии, положенные на букву закона и защиту государства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.