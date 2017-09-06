Аксенов: по сравнению с прошлым годом доходы от туризма в Крыму выросли

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Доходы в бюджет Крыма от курортной отрасли за первое полугодие превысили 920 миллионов рублей, что выше прошлогоднего показателя на 3,5%, когда туристов на полуострове было больше, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщило ранее министерство курортов и туризма республики, с января по август текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

"Несмотря на некоторое снижение турпотока, налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет республики за первое полугодие составили более 920 миллионов рублей. Это на 3,5% превышает аналогичный показатель прошлого года", — сказал Аксенов.

Предварительно, с января по август объем прямых налоговых поступлений превышает прошлогодний показатель на 3%, добавил он.

За 2016 год в Крыму отдохнули 5,57 миллиона туристов, в 2015 году — 4,6 миллиона.