Аксенов: по сравнению с прошлым годом доходы от туризма в Крыму выросли

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Доходы в бюджет Крыма от курортной отрасли за первое полугодие превысили 920 миллионов рублей, что выше прошлогоднего показателя на 3,5%, когда туристов на полуострове было больше, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Как сообщило ранее министерство курортов и туризма республики, с января по август текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Предварительно, с января по август объем прямых налоговых поступлений превышает прошлогодний показатель на 3%, добавил он.
За 2016 год в Крыму отдохнули 5,57 миллиона туристов, в 2015 году — 4,6 миллиона.