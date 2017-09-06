Восточный экономический форум уже посетили четыре миллиона деловых туристов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Восточный экономический форум (ВЭФ), который с 6 по 7 сентября проходит во Владивостоке, уже привлек в регион порядка 4 миллионов деловых туристов, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"Восточный экономический форум, который сейчас проходит во Владивостоке, уже посетили более 4 миллионов туристов. Да, коллеги, мы с вами, как и все участники ВЭФ, являемся деловыми туристами", — сказал Сафонов, выступая на сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" в рамках ВЭФ.
Он отметил, что ВЭФ – это значительное событийное мероприятие, которое привлекает в регион такое количество туристов.
"Гостиницы в городе практически заполнены, в ресторанах с прекрасной кухней сложно найти свободные места. Мы видим на примере этого форума, что событийный, деловой туризм является серьезнейшим экономическим фактором развития территорий", — пояснил Сафонов.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" и республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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