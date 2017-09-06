Восточный экономический форум уже посетили четыре миллиона деловых туристов

Девушки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

Девушки на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Восточный экономический форум (ВЭФ), который с 6 по 7 сентября проходит во Владивостоке, уже привлек в регион порядка 4 миллионов деловых туристов, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Восточный экономический форум, который сейчас проходит во Владивостоке, уже посетили более 4 миллионов туристов. Да, коллеги, мы с вами, как и все участники ВЭФ, являемся деловыми туристами", — сказал Сафонов, выступая на сессии "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" в рамках ВЭФ.

Он отметил, что ВЭФ – это значительное событийное мероприятие, которое привлекает в регион такое количество туристов.

"Гостиницы в городе практически заполнены, в ресторанах с прекрасной кухней сложно найти свободные места. Мы видим на примере этого форума, что событийный, деловой туризм является серьезнейшим экономическим фактором развития территорий", — пояснил Сафонов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.