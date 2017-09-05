В Москве появятся отдельные парковки для туристических автобусов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Отдельные парковки для туристических автобусов сделают возле самых знаковых и интересных достопримечательностей Москвы, сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Для туристических автобусов около самых знаковых и интересных достопримечательностей столицы сделают отдельные парковки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоянка для 18 автобусов появится возле парка "Зарядье", столько же туристических автобусов сможет разместиться на Пречистенской набережной. На Болотной улице появится зона для 38 туристических автобусов.

Добавляется, что на площади Тверская Застава оборудуют парковку для двух автобусов, которые привозят туристов для транзита в аэропорт на аэроэкспрессе. Около храма Христа Спасителя также появится своя парковка.