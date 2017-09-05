В России снизилось число отдохнувших летом детей-сирот и инвалидов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Институт уполномоченных по правам ребенка в РФ заявил о тенденции к снижению числа отдохнувших этим летом детей-сирот и инвалидов по сравнению с прошлым годом, сообщил аппарат детского омбудсмена по итогам заседания, посвященного летней оздоровительной кампании 2017 года.

По данным оперативного мониторинга, проведенного аппаратом Уполномоченного при президенте РФ, всего летняя оздоровительная кампания охватила порядка 1,3 миллиона детей особых категорий (детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ и детей, состоящих на разных видах учёта).

"Тем не менее, количество детей-сирот, отдохнувших в летний период, снизилось с 35% в 2016 году до 23% в 2017 году; детей-инвалидов с 10% в 2016 году до 7% в 2017 году; детей, состоящих на учете, с 40% в 2016 году до 35% в 2017 году; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 35% в 2016 году до 28% в 2017 году", — говорится в сообщении.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, это, прежде всего, связано как с недостаточным финансированием данной отрасли, так и с сокращением численности самих детских оздоровительных организаций.

"Устаревшая материально-техническая база лагерей и трудности в обеспечении безопасности также являются проблемами, которые нам предстоит решать в ближайшее время", — отметила она.

Также отмечается, что на стратегических сессиях уполномоченные выработали около 30 предложений по усовершенствованию системы организации отдыха и оздоровления особых категорий детей. Среди них — разработка федеральной целевой программы по организации летнего отдыха, внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, а также вопросы страхования и перевозки детей.

"Все они лягут в основу доклада по итогам летней оздоровительной кампании 2017 года, который подготовит Анна Кузнецова", — добавили в аппарате омбудсмена.