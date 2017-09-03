Турпоток на Дальний Восток в 2016 году вырос до 3,6 млн человек

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Внутренний и въездной туризм в регионы Дальнего Востока России за 2016 год достиг 3,6 миллиона человек, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 35%, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов журналу "ВЭФ-2017".

Глава ведомства уточнил, что по итогам 2015 года Дальневосточный федеральный округ посетили 2,7 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона — россияне. Рост турпотока по сравнению с 2014 годом составил 25%.

"В 2016 году суммарный турпоток на Дальний Восток достиг 3,6 миллиона человек, увеличившись по сравнению с 2015 годом еще на 35%", — рассказал он.

"Многие жители европейской части России, а также сибирских регионов мечтают побывать на Дальнем Востоке, что делает его очень перспективным направлением внутреннего туризма. Вместе с тем его географическое положение благоприятствует также развитию въездного туризма. Рядом расположены динамично развивающиеся страны: Китай, Япония, Республика Корея, Сингапур, Малайзия и другие. Приезжают путешественники и из других частей света — с Ближнего Востока, из Европы, Америки", — прокомментировал ситуацию Сафонов.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысяч участников более чем из 50 стран. Ожидается, что гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.