МЧС просит туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье из-за схода селя

Река Баксан в районе, пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Река Баксан в районе, пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. МЧС России просит туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье и на Эльбрус в Кабардино-Балкарию из-за схода селевого потока.

"Сейчас в районе чрезвычайной ситуации ведутся работы по ликвидации последствий схода селевого потока. В связи с этим МЧС России просит воздержаться на этот период от поездок в Приэльбрусье в Баксанский район республики", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что работы будут завершены в ближайшее время. "После этого туристы смогут отправиться на Эльбрус", — пояснили в МЧС.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.

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