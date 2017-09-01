Госдума проконтролирует возвращение денег клиентам туроператора Ted Travel

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Государственная Дума еще раз проанализирует проблемы, вызванные внезапным уходом с рынка компании Ted Travel, и проконтролирует, чтобы всем туристам, пострадавшим от деятельности этого туроператора, вернули деньги, заявил в пятницу РИА Новости заместитель председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции, еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

"В Государственной Думе мы ещё раз проанализируем данную проблему. Благодаря последним изменениям, принятым парламентом, пострадавшие туристы смогут получить компенсации. Нужно выработать решения по защите российских туристов, чтобы в дальнейшем подобные прецеденты не повторялись", — сказал собеседник агентства.

"Нижняя палата проконтролирует, чтобы всем пострадавшим от деятельности Ted Travel вернули деньги. Я буду предлагать создать временное объединение, чтобы оно отстаивало интересы туристов и проводило переговоры с компанией", — заверил депутат.

Кривоносов считает, что необходимо отработать алгоритм, по которому туристам будут компенсировать расходы непосредственно в момент возникновения форс-мажорных ситуаций, а не по прибытии в Россию.

"Ведь многие туристы покупают туры по системе "всё включено" и могут оказаться в поездке без денег на проживание и на обратный билет. Также я рекомендую нашим гражданам при покупке путёвок быть более бдительными, ведь подобная ситуация происходит не впервые. Предлагаемые некоторыми туроператорами демпинговые цены не всегда гарантируют качественный и безопасный отдых", — отметил парламентарий.