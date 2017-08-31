Поток российских туристов в Черногорию снизился в три раза

БЕЛГРАД, 31 авг — РИА Новости. За первые семь месяцев текущего года в Черногорию прибыли 50,2 тысячи россиян, за аналогичный период 2016 года — 156,7 тысячи, при этом граждане РФ остаются на втором месте по численности среди отдыхающих, сообщило в четверг управление статистики республики Monstat.

Согласно данным республиканской статистики, с января до июля 2016 года в Черногории зафиксировали прибытие 156 715 российских граждан. В нынешнем году за тот же период их стало в три раза меньше — 50 212 человек. Причем в одном только июле прошлого года россиян в республику приехало больше, чем за семь месяцев текущего года — 84 862 зарегистрированных. В минувшем июле гостей из РФ насчитали всего 20 419 человек.

При этом граждане России остаются на втором месте по численности после ближайших соседей Черногории — жителей Сербии, обгоняя с большим отрывом граждан Боснии и Герцеговины. Всего же за семь месяцев 2017 года республику посетили 454 956 иностранных туристов, за аналогичные период прошлого года — 380 642 человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что в Черногории складывается неблагоприятная для россиян обстановка, возможны провокации в отношении граждан РФ.

"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация… Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США", — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.