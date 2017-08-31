Российская компания суборбитального туризма получила лицензию

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Компания "КосмоКурс", занимающаяся созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полётов в космос, получила лицензию на осуществление космической деятельности в России, сообщили в четверг в "КосмоКурсе".

Ранее гендиректор "КосмоКурса" Павел Пушкин заявлял в интервью РИА Новости, что ряд российских граждан уже готовы заплатить от 200 до 250 тысяч долларов за полет на суборбитальном корабле.

"Лицензия была выдана госкорпорацией "Роскосмос" и позволяет ООО "КосмоКурс" вести деятельность по созданию МСКК. При этом, в данном проекте за ООО "КосмоКурс" закреплена роль головного разработчика комплекса, а также входящих в его состав ракеты носителя и космического аппарата", — говорится в сообщении.

© NASA Снимок с борта МКС урагана Харви у берегов Техаса, США. 25 августа 2017 © NASA Снимок с борта МКС урагана Харви у берегов Техаса, США. 25 августа 2017

Ранее в компании сообщали, что площадку для старта нового суборбитального комплекса могут выбрать на космодроме Байконур. Многоразовый суборбитальный корабль, создаваемый компанией "КосмоКурс" на средства частного инвестора из РФ, будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина — около 100 километров над Землей. Для сравнения, Международная космическая станция (МКС) совершает облет по орбите со средней высотой 350-400 километров. Допуск на борт частного корабля кандидаты смогут получить после оплаты, проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. Космическому туристу будет предложен полет длительностью 15 минут в составе группы из шести экскурсантов. Каждый сможет находиться в невесомости в течении 5-6 минут, свободно перемещаясь внутри кабины суммарным объемом 30 квадратных метров.