Россияне посещали Египет, несмотря на ограничения, рассказали аналитики

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка 10 тысяч россиян самостоятельно побывали на отдыхе в Египте летом 2017 года, несмотря на прерванное в ноябре 2015 года авиасообщение между двумя странами, это составило примерно 0,07% от общего числа соотечественников, которые выезжали за рубеж, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании oneFactor.

"Несмотря на прерванное в ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом, небольшому числу россиян все же удается там побывать. Так, в 2017 году число российских туристов, посетивших Египет, совпадает с показателем прошлого года и составляет 0,07%. Летом 2015 в Египте отдыхали 6% путешествующих за рубеж россиян", — сказал собеседник агентства.

По мнению аналитиков, Красное море — уникальное место для дайвинга, а Дахаб очень популярен среди кайтеров и виндсерферов, где есть много "русских" станций. Кроме того, в Египте много россиян, которые работают гидами, аниматорами, инструкторами по дайвингу и серфингу. Эта аудитория изначальна не привязана к пакетным турам.

"Теперь россияне отправляются на побережье Красного моря через другие страны. В этом году более трети российских туристов прилетели в Египет через Турцию, также в топ трансферных стран вошли Беларусь, Греция, ОАЭ, Украина", — прокомментировал ситуацию представитель компании.

РФ приняла решение прервать авиасообщение с Египтом после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.