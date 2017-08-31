Генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста

АНКАРА, 31 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Генеральное консульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели российского туриста Алексея Никитина, упавшего с балкона отеля в Сиде провинции Анталья, заявил РИА Новости представитель дипмиссии в четверг.

Ранее турецкие СМИ сообщили о гибели Никитина в результате падения с балкона.

"Нам сообщили о том, что такой инцидент произошел. Пока в связи с праздничными днями в Турции (День победы 30 августа и Курбан-байрам — ред.) мы не получили от турецких правоохранительных органов подробностей об этом инциденте. Рассчитываем на это по окончании праздников. Находимся в контакте с вдовой погибшего", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несчастный случай произошел 29 августа и, по предварительным данным, его причиной могло стать алкогольное опьянение погибшего.