АТОР: российские туристы вернулись на французскую Ривьеру

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Туристы вновь вернулись на французскую Ривьеру после спада турпотока, вызванного терактом в Ницце в июле 2016 года, количество российских туристов уже увеличилось на 20%, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вечером 14 июля прошлого года водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Машина петляла, сбивая попадавшихся на пути людей. Сразу под ее колесами и позднее от ран погибли 86 человек. Среди погибших — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.

"Россияне вернулись на Французскую Ривьеру. По данным Регионального комитета по туризму Французской Ривьеры, количество российских прибытий с апреля по июль 2017 года выросло на 20%. По оценкам туроператоров, не менее успешным будет и бархатный сезон на Лазурном побережье", — говорится в сообщении.

АТОР привела данные Туристического офиса Французской Ривьеры, где отмечается, что средняя заполняемость городских отелей в августе составила 90%. Эти показатели были достигнуты в основном за счет возвращения иностранных клиентов, доля ночевок которых составила 60% от общего количества ночей. Ночевки немцев, швейцарцев и итальянцев выросли на 15%, россиян и южноамериканцев – на 20%, китайских туристов — на 12%. На 24% выросло и число круизных пассажиров.

Позитивную статистику с Лазурного берега подтверждают и на российском рынке. По информации ведущих туроператоров направления, спрос существенно вырос. Так, по оценке пресс-службы туроператора BSI GROUP, в среднем спрос на пляжные туры во Францию за летний период превысил прошлогодние показатели на 35-37%, причем бум бронирований пришелся на август, и что показательно, довольно много туров заказывалось в последний момент.

По данным участников рынка, стоимость тура в этом сезоне на французское Средиземноморье увеличилась. "Продолжительность поездок в среднем 10 ночей, средняя стоимость тура 3,5 тысячи евро, и по сравнению с прошлым годом эти показатели выросли. У наших клиентов востребованы преимущественно гостиницы категории 4 и 5 звезд", — рассказала директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская.

Что касается объектов размещения, то здесь какого-то однозначного тренда нет. У туристов пользовались спросом как экономичные апартаменты и отели 4-5 звезд, так и люксовые виллы. Руководитель отдела Франции, США, Великобритании и стран Бенилюкса туроператора "Веди Тургрупп" Екатерина Литвина, отмечая несомненный рост продаж по Лазурному берегу, говорит, что среди туристической аудитории на этом направлении преобладает "средний уровень клиентов".