МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Анапа может занять лидирующие позиции среди российских туристических направлений в бархатный сезон благодаря снижению цен на отдых, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции "Промежуточные итоги летнего туристического сезона-2017", она напомнила, что на внутренних туристических направлениях по итогам лета лидерами спроса остались Краснодарский Край, в частности, Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Москва и Казань.

"Бархатный сезон вряд ли внесёт серьёзные изменения в этот рейтинг, но расклад сил может немного измениться. Занять первое или второе место сразу после Сочи может Анапа, которая стала снижать цены на этот период", — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР добавила, что на зарубежных направлениях в начале осени Испания может уступить свои лидирующие позиции, так как не сильно снижает цены. "Ее место в рейтинге могут занять Италия или Болгария, хотя это так же не очень дешёвые направления", — уточнила она.