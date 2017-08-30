В АТОР не ожидают новых банкротств туроператоров в ближайшее время

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что в ближайшее время ухода туроператоров с российского рынка, подобных тому, что произошло с компанией Ted Travel, точно не будет, заявила в среду исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Наши аналитики уверены, что таких уязвимых точек на туристическом рынке, какой стала компания Ted Travel, нет на данный момент. Все основные игроки достаточно работают на рынке. Нужно будет смотреть по итогам зимнего сезона", — сказала она, выступая на пресс-конференции "Промежуточные итоги летнего туристического сезона 2017".

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.